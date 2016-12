Yemen approva immunità per Saleh

00:49

- Il consiglio dei ministri dello Yemen ha approvato una legge che garantisce l'immunità al presidente Ali Abdullah Saleh e a coloro che hanno lavorato con lui. Secondo il provvedimento Saleh e i suoi collaboratori non potranno essere processati per nessun presunto reato commesso durante i 33 anni di governo del presidente. La legge è stata approvata nonostante le proteste nel Paese che chiedono il processo per la morte di centinaia di oppositori civili.