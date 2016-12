Francia, dati sanitari nei caschi

00:44

- I motociclisti francesi avranno un'arma in più per sopravvivere ad un eventuale incidente. Sui loro caschi potranno attaccare un adesivo che in un codice a barre di ultima generazione - leggibile da un semplice smartphone - conterrà tutti i dati medici personali che faranno risparmiare tempo ai soccorritori. L'esperimento inizierà il 16 gennaio in due regioni, la Sarthe e la Loire-Atlantique.