Gb,fermato calciatore del Liverpool

- L'attaccante del Liverpool Stewart Downing è stato arrestato perché sospettato di aggressione, secondo quanto rendono noto i media britannici. Downing, 27 anni e 32 presenze in nazionale, è rimasto coinvolto in una lite con una donna - a quanto sembra una sua ex - in un locale. Il Liverpool non ha commentato la notizia, che cade in un momento tormentato per il club, alle prese con gli strascichi di due episodi di razzismo.