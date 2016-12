Pakistan,Musharraf annuncia rientro

00:19

- In un video-comizio da Dubai l'ex presidente del Pakistan, il generale Parvez Musharraf ha detto ai suoi sostenitori che alla fine del mese rientrerà a Karachi e che intende concorrere alle prossime elezioni parlamentari in agenda nel 2013. Su di lui pende un mandato di arresto emesso nei suoi confronti da un tribunale pachistano per non aver assicurato adeguata protezione all'ex premier Benazir Bhutto assassinata nel 2007.