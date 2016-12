Iraq,bombe contro gli sciiti: morti

13:55

- E' di due morti e 13 feriti il bilancio della duplice esplosione avvenuta a nord di Karbala, nell'Iraq meridionale. Bersaglio degli attentatori i fedeli sciiti in cammino verso la città santa per una cerimonia religiosa di commemorazione di al-Hussein, nipote del profeta Maometto. Nei giorni scorsi, in altri attacchi contro gli sciiti, sono rimaste uccise oltre 70 persone.