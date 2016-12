Francia, salgono preferenze Sarkozy

13:12

- Nicolas Sarkozy guadagna terreno sul favorito per le presidenziali francesi, il candidato socialista Francois Hollande. A confermarlo è un sondaggio Ifop per il "Journal du Dimance", secondo cui Hollande arriverebbe sempre in testa al primo turno con il 28% delle preferenze (mezzo punto percentuale in più rispetto a dicembre), seguito al secondo posto da Sarkozy con il 26% (due punti in più rispetto ad un mese fa).