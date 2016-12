Sidney,turbolenze in volo: 7 feriti

11:50

- Panico a bordo di un Airbus A380 della compagnia aerea Qantas partito da Londra, in Inghilterra, e diretto a Sidney, in Australia. Mentre sorvolava il territorio indiano, il volo si è imbattuto in un temporale con turbolenze talmente intense da provocare sette feriti lievi tra i passeggeri. L'aereo è stato poi costretto a una sosta di 24 ore a Singapore, dove i controlli dei tecnici hanno escluso danni.