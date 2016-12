Iran,sito nucleare presto operativo

08:57

- Un sito sotterraneo per l'arricchimento di uranio sarà "operativo in un prossimo futuro", secondo quanto riferiscono i media iraniani citando un alto responsabile del programma nucleare. "L'impianto nucleare di Fordow per l'arricchimento sarà operativo in un prossimo futuro", ha annunciato oggi al quotidiano Kayahan il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana, Fereydoun Abbasi Davani.