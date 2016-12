Marina Usa salva iraniani dall'assalto dei pirati

foto Ap/Lapresse Correlati video 08:49 - Un pescatore iraniano ha "benedetto" i militari Usa che giovedì lo hanno trattato in salvo insieme ad altri 12 colleghi dai pirati che lo tenevano in ostaggio nel Golfo di Oman. "E' come se foste stati inviati da Dio", ha affermato uno dei pescatori iraniani, "ogni notte pregavamo che accadesse e ora siete qui". Il gesto "distensivo" della Us Navy è stato particolarmente apprezzato da Teheran. - Un pescatore iraniano ha "benedetto" i militari Usa che giovedì lo hanno trattato in salvo insieme ad altri 12 colleghi dai pirati che lo tenevano in ostaggio nel Golfo di Oman. "E' come se foste stati inviati da Dio", ha affermato uno dei pescatori iraniani, "ogni notte pregavamo che accadesse e ora siete qui". Il gesto "distensivo" della Us Navy è stato particolarmente apprezzato da Teheran.

"Con un'operazione in alto mare, che ha mescolato diplomazia, azione drammatica e politica mediorientale", la Marina Usa ha assalito una nave di pirati somali e liberato 13 ostaggi iraniani, si legge nel reportage del Nyt



Il capitano del peschereccio iraniano Al Mulahi, Mahmed Younes, ha raccontato al Nyt che i pirati avevano sequestrato la sua nave alla fine di novembre e da dine dicembre la usavano - come spesso accade - come nave-madre per le loro operazioni di arrembaggio nella regione.