Michelle Obama in un libro: la moglie ideale per un presidente

foto Getty 08:36 - Lei è la la First Lady, "una forza non riconosciuta" all'interno della Casa Bianca, che a volte è anche entrata in rotta di collisione con alcuni stretti collaboratori del presidente Obama. Parliamo di Michelle, descritta da Jodi Kantor del New York Times nel suo libro 'The Obamas'. La Michelle Obama del gennaio 2012 è una esperta e affascinante promotrice di nobili campagne, e che non risparmia critiche ai consiglieri politici del marito. - Lei è la la First Lady, "una forza non riconosciuta" all'interno della Casa Bianca, che a volte è anche entrata in rotta di collisione con alcuni stretti collaboratori del presidente Obama. Parliamo di Michelle, descritta da Jodi Kantor del New York Times nel suo libro 'The Obamas'. La Michelle Obama del gennaio 2012 è una esperta e affascinante promotrice di nobili campagne, e che non risparmia critiche ai consiglieri politici del marito.

Moglie affettuosa e solidale, a volte, afferma la Kantor, è anche ansiosa, diffidente del comune pensiero politico, ma ''è una figura innovativa, che ha effettivamente sentito il peso e le opportunità di essere la prima afro-americana nella sua posizione e una First Lady che ha lavorato per rendere il suo ruolo piu' effettivo''.



Caratteristiche che l'hanno portata a confronti anche aspri all'interno della Casa Bianca. Ad esempio come quello con l'ex capo di gabinetto di Obama, Rahm Emanuel, che secondo quanto riferisce la giornalista arrivò anche a presentare le dimissioni, che il presidente respinse.



In particolare in un momento estremamente delicato per il passaggio della riforma sanitaria fortemente voluta da Barack Obama, quando il partito democratico perse un cruciale seggio al Senato. Michelle ''prese la sconfitta in maniera molto più dura'' di quanto non fece il marito e le critiche che avanzò nei confronti dei collaboratori del presidente irritarono profondamente Emanuel, che ha infine lasciato l'amministrazione Obama per diventare sindaco di Chicago.