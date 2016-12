Pakistan, Zardari: non mi dimetto

06:43

- Il presidente pachistano Asif Zardari ha ribadito che dimettersi non rientra tra le sue opzioni e che nessuno gli ha chiesto di farlo. "Nessuno me lo ha ancora chiesto. Se qualcuno lo farà ve lo dirò", ha detto in un'intervista per rispondere ad informazioni circolate su pressioni esercitate su di lui da parte del potente apparato militare. Il presidente sta attraversando la più grave crisi da quando ha assunto l'incarico nel 2008.