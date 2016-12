Usa, donna violentata in ambulanza

05:52

- Un viaggio in ambulanza diventa incubo per una donna di Hamden, in Connecticut. Una 22enne è stata aggredita sessualmente la notte di Natale sul mezzo che la stava trasportando al Yale-New Haven Ospital. Secondo quanto hanno riferito fonti stampa, ad abusare di lei sarebbe stato un membro del personale paramedico di nome Mark Powell, 49 anni, che si è consegnato alla polizia per rispondere delle accuse di violenza sessuale e sequestro.