Nigeria, leader cristiani: "E' pulizia etnica"

foto Reuters 19:48 - I leader cristiani della Nigeria hanno definito oggi "pulizia etnica e religiosa sistematica" le recenti stragi di decine di cristiani nel nord del Paese, tutte attribuite, e molte rivendicate, dagli integralisti islamici della setta Boko Haram. "Abbiamo deciso di elaborare modi per difenderci" hanno aggiunto. Un nuovo attacco, nello Stato di Borno, ha causato la morte di due studenti cristiani dell'Università di Maiduguri.

I due studenti sono stati attaccati da un gruppo di uomini armati che ha aperto il fuoco contro di loro. Solo oggi i morti accertati sono stati 15.



"Non possiamo restare seduti e osservare le persone mentre vengono ammazzate come fossero animali ogni giorno, mentre vanno in chiesa, quando viene loro sparato addosso, uccidendole. Questo è inaccettabile" ha spiegato il pastore Ayo Oritsejafor, leader dell'Associazione cristiana nigeriana.