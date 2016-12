foto Afp Correlati "Fondi irregolari a Carla Bruni" 14:02 - Accusata di aver ricevuto finanziamenti irregolari dal Fondo mondiale contro l'Aids a favore delle sue attività culturali e umanitarie, la premiere dame Carla Bruni reagisce e smentisce tutto, affermando fra l'altro di "non aver mai ricevuto denaro pubblico". Sul suo sito web, la moglie del presidente Nicolas Sarkozy afferma che "l'insinuazione secondo cui dei fondi sarebbero stati ottenuti da partner pubblici è completamente infondata". - Accusata di aver ricevuto finanziamenti irregolari dal Fondo mondiale contro l'Aids a favore delle sue attività culturali e umanitarie, la premiere dame Carla Bruni reagisce e smentisce tutto, affermando fra l'altro di "non aver mai ricevuto denaro pubblico". Sul suo sito web, la moglie del presidente Nicolas Sarkozy afferma che "l'insinuazione secondo cui dei fondi sarebbero stati ottenuti da partner pubblici è completamente infondata".

Nell'edizione in edicola oggi, anticipata ieri dal sito, il settimanale francese "Marianne" mette sotto accusa il funzionamento della Fondazione Carla Bruni-Sarkozy, creata nell'aprile 2009, affermando fra le altre cose che si tratta di un ente privo di esistenza giuridica reale, senza contabilità propria, né conto corrente in banca, né responsabili giuridici.



Falso, replica Carla sul sito, "la Fondazione ha, eccome, una sua contabilità, consolidata nella Fondation de France, come circa 700 fondazioni in Francia la cui probità e legittimità non vengono messe in discussione".