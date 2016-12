Obama: dare sicurezza alle famiglie

12:44

- "Fare il possibile per far crescere l'economia e restituire alle famiglie della classe media la sicurezza persa nell'ultimo decennio". Questi gli obiettivi del presidente Usa Barack Obama per il 2012. "L'economia statunitense continua a creare posti di lavoro, con il settore privato che ne ha creati 1,9 milioni nel 2011. Ma dobbiamo - afferma Obama nel consueto discorso settimanale - fare di più per far sì che l'economia continui a crescere".