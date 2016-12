Giorni contanti per la precaria Chelsea alla Nbc

Il suo primo servizio sulla povertà in Arkansas (stato in cui ha vissuto) è stato un disastro, almeno a leggere certa stampa americana. Il Washington Post che all’indomani l’ha bollata come “una delle donne più noiose della sua generazione” ha organizzato persino un sondaggio a caldo e ha scoperto che più del 50% del campione riteneva “terribile” quel reportage realizzato da Chelsea. Appena il 6% l’ha promossa a pieni voti.

Dalla sua parte solo – si fa per dire - il New York Times che ha parlato di “servizi ben fatti e piacevoli”. Eppure nelle vesti di giornalista per la redazione di Nbc News, il tg serale da dieci anni più seguito d'America (audience settimanale: circa 11 milioni di telespettatori) , la rampolla di casa Clinton avrebbe i giorni contati. Il New York Post scrive che “è possibile che faccia altro in futuro per la Nbc ma non è detto che riesca a siglare un nuovo contratto”.

La precaria Chelsea, con scadenza a termine (fra meno di un mese) come le sue coetanee meno famose, rischia, insomma, di veder sfumare, almeno per il momento, il suo sogno nel cassetto. L’emittente americana si sarebbe già stancata di lei. Ma dal network a queste voci - sempre più insistenti - rispondono con secche smentite. Che spesso, però, sono una doppia conferma. E questo la giornalista Clinton dovrebbe saperlo.