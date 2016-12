Venezuela, 400 donne contro Pip

09:37

- Circa 400 donne venezuelane hanno fatto causa alle compagnie che vendono le protesi mammarie della società francese Poly Implant Prothese (Pip), che potrebbero causare rischi per la salute. Il gruppo, spiega l'avvocato che assiste le donne, Emilia De Leon, vorrebbe ottenere dal tribunale un ordine per far sì che le aziende ripaghino anche l'intervento per la sostituzione delle protesi e altre eventuali cure.