foto Afp 08:01 - La premier dame francese, Carla Bruni, è al centro di un nuovo scandalo che rischia di scuotere l'Eliseo. Secondo il settimanale "Marianne", madame Sarkozy avrebbe ricevuto finanziamenti irregolari dal Fondo mondiale contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria, di cui è ambasciatrice dal 2008, a favore delle sue attivita' culturali e umanitarie. Lo stesso Fondo sostiene però che l'inchiesta della rivista "è inesatta e fuorviante".

Le accuse contro Carla Bruni sono state avanzate dal giornalista Frederic Martel, autore anche di "Je n'aime pas le Sarkozysme culturel" ("Non mi piace il sarkozysmo culturale"), il quale ha indagato sulle attività filantropiche della moglie del presidente Nicolas Sarkozy.



In un intervento a BFM Tv, Martel ha spiegato che a mettergli la pulce nell'orecchio è stata la poca chiarezza sull'azione svolta dalla fondazione creata dalla Bruni contro l'analfabetismo un paio di anni fa, ma anche sul suo ruolo di madrina del Fondo mondiale.



Casi di abusi di fondi, per un totale di 34 milioni di dollari, erano stati già scoperti lo scorso anno in quattro dei 145 Paesi che ricevono sovvenzioni dal Fondo: Gibuti, Mali, Mauritania e Zambia. Dall'inchiesta di Martel, durata diversi mesi e portata avanti in più Paesi, emerge ora che 3,5 milioni di dollari sarebbero stati versati dal Fondo mondiale "ai margini di ogni legalità" e su "richiesta della premiere dame" ad alcune società attive nel settore umanitario e appartenenti a un amico della Bruni. Si tratterebbe del musicista e imprenditore Julien Civange, nonché principale consigliere della ex top model e suo testimone alle nozze con Sarkozy. Il trasferimento di denaro sarebbe stato condotto dal direttore del Fondo, l'immunologo francese Michel Kazatchkine, senza una regolare gara d'appalto.



La vicenda, scrive "Marianne", è emersa nel corso del Consiglio di Amministrazione del Fondo mondiale a Accra, in Ghana, a fine novembre 2011, ed è costata il posto all'ambasciatore francese per la lotta contro l'Aids, il professor Patrice Debrè. La stessa sorte toccherebbe allo stesso Kazatchkine, il cui allontanamento, scrive "Marianne", è stato chiesto dal segretario di Stato Usa Hillary Clinton in persona. Ma le dimissioni del direttore del Fondo non saranno effettive prima del 21-22 maggio 2012, cioè dopo le elezioni presidenziali francesi. "Nicolas Sarkozy - commenta il settimanale - è intervenuto in questo senso presso le più alte sfere di Washington".