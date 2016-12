Usa 2012, giallo su esito voto Iowa

02:00

- Si tinge di giallo l'esito in Iowa della prima tornata elettorale del partito democratico in vista delle consultazioni per la Casa Bianca. Uno scrutinatore della cittadina di Moulton ha denunciato una discrepanza di 20 voti tra i risultati ufficiali e quelli da lui registrati al termine delle votazioni. Secondo l'uomo, il vincitore quindi non sarebbe Romney, ma Santorum, ufficialmente battuto per soli otto voti. Nessun commento dal partito.