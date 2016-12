Siria,Al Jazeera:"Generale diserta"

19:53

- Mustafa Ahmad Al-Sheikh è il primo generale dell'esercito siriano a defezionare. Lo ha annunciato lo stesso militare in un video, trasmesso da Al Jazeera, in cui legge un messaggio rivolto ai soldati invitando loro a passare dalle parte dei manifestanti. Intanto il Centro di documentazione delle violazioni in Siria ha pubblicato l'ultimo bilancio delle repressioni: oltre 6mila vittime in dieci mesi di cui ben 2.061 solo a Homs.