Ondata di proteste in Cina

08:13

- Continuano gli scioperi e le proteste di operai e impiegati in diverse parti della Cina. Lo riferisce il sito di Radio Free Asia. Gli operai di una fabbrica di acciaio nel Sichuan lamentano salari troppo bassi e difficili condizioni di lavoro. I responsabili della fabbrica non hanno finora commentato l'accaduto. Non è chiaro quante persone abbiano partecipato alla protesta anche se testimoni oculari parlano di diverse decine di migliaia.