Protesi Pip vendute anche in Cina

- Arriva anche in Cina lo scandalo delle protesi al silicone cancerogene che ha sconvolto l'Europa. Sono infatti state scoperte in Cina 912 protesi per il seno del tipo potenzialmente cancerogene. Lo ha fatto sapere l'Amministrazione statale per il cibo e i medicinali. Almeno 761 protesi sono state vendute anche se almeno fino ad ora non sono stati riferiti o denunciati problemi collegati al loro utilizzo.