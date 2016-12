Protesi seno,capo Pip ammette colpa

01:34

- Jean-Claude Mas, fondatore della società produttrice delle protesi mammarie PIP - sott'accusa per il rischio rottura e le possibili conseguenze cancerogene - ha ammesso di essere a conoscenza che il prodotto conteneva un gel al silicone non approvato e certificato dalle autorità competenti. Nell'interrogatorio agli inquirenti ha detto che è una formula di sua produzione "più economica" che però "non presenta nessun rischio per la salute".