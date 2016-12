Polveriera nigeriana, nuovo attacco contro una chiesa cristiana: almeno sei i morti

foto Reuters 10:16 - Non si fermano gli attacchi contro la comunità cristiana in Nigeria. Un gruppo di uomini armati ha preso d'assalto una chiesa a Gombe nel Nord-Est uccidendo almeno sei persone e ferendone 10. Ne ha dato notizia padre John Jauro. Nei giorni scorsi la setta integralista islamica dei Boko Haram aveva ucciso quasi 50 persone in diversi attentati contro chiese nel Nord, zona a maggioranza musulmana. - Non si fermano gli attacchi contro la comunità cristiana in Nigeria. Un gruppo di uomini armati ha preso d'assalto una chiesa a Gombe nel Nord-Est uccidendo almeno sei persone e ferendone 10. Ne ha dato notizia padre John Jauro. Nei giorni scorsi la setta integralista islamica dei Boko Haram aveva ucciso quasi 50 persone in diversi attentati contro chiese nel Nord, zona a maggioranza musulmana.

Dopo le stragi di Natale, l'ultimatum ai cristiani perché lascino il nord del Paese e le bombe di mercoledì, nuovo attacco contro una chiesa. Un commando ha fatto irruzione ed aperto il fuoco nell'edificio, nella città di Gombe, causando la morte di sei persone. "Stavamo pregando. I nostri occhi erano chiusi", ha riferito il reverendo John Jauro raccontando poi dell'ondata di panico che ha travolto i fedeli mentre tentavano di fuggire. Un portavoce della polizia, interpellato sull'accaduto, ha rinviato ogni commento sottolineando che si stava recando sul luogo dell'attacco che ancora non è stato rivendicato.



Sullo sfondo della tensione sociale per l'impennata del prezzo della benzina, soffiano sul fuoco del conflitto religioso gli estremisti di Boko Haram, i "talebani nigeriani", che vogliono imporre la sharia e hanno rivendicato numerose stragi di cristiani, tra cui quella contro le chiese a Natale (49 morti).



Talebani nigeriani rivendicano bombe

L'uomo che da alcuni giorni si accredita come portavoce degli estremisti, Abul Qaqa, ha rivendicato a nome della setta tre bombe esplose in due cittadine del nord, Damaturu e Maiduguri, senza però fare feriti. Nell'ultimatum, il portavoce aveva anche minacciato di combattere i militari dispiegati nel nord dal presidente nigeriano Goodluck Jonathan per difendere la pace in tutte le zone dove le due religioni convivono.



La polizia reagisce duramente contro i manifestanti

A Kano, principale città del nord, la polizia è intervenuta con la mano pesante per disperdere una manifestazione popolare contro l'improvviso aumento del prezzo della benzina, più che raddoppiato da quando, il primo dell'anno, il governo di Abuja ha improvvisamente deciso di abolire le sovvenzioni statali che ne calmieravano i prezzi nel primo Paese produttore di petrolio dell'Africa, di cui è anche il più popoloso (160 milioni di abitanti). Manifestazioni ci sono state in questi giorni anche a Lagos e ad Abuja. Secondo i sindacati la polizia, dopo aver intimato di sgomberare la piazza del Giubileo d'Argento a Kano, è intervenuta con estrema violenza per disperdere la protesta, che va avanti da giorni, usando lacrimogeni manganelli e anche i calci dei fucili. Risultato: almeno 300 feriti oltre a 19 manifestanti fermati per qualche ora.