Incendi Cile: 5 soccorritori morti

22:10

- Cinque soccorritori morti ed altri tre dati per dispersi: è questo il tragico bilancio di una serie di incendi che, nella zona forestale della regione di Biobio, in Cile, negli ultimi giorni hanno divorato oltre 25.000 ettari e distrutto 222 case. Altri sette volontari sono al lavoro per cercare di arginare le fiamme. Lo ha reso noto Miguel Mellado, sindaco della provincia di Cautin, a circa 500 km a sud di Santiago.