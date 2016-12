Protesi Pip anche per uomo, timori in Italia

foto Afp Correlati Tutto sullo scandalo protesi 20:06 - Lo scandalo legato alle protesi di silicone Pip si allarga anche al pubblico maschile. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Le Parisien', che cita ex dipendenti, l'azienda avrebbe prodotto con lo stesso gel industriale, dunque nocivo, protesi di testicoli al silicone e falsi pettorali destinati all'esportazione. La notizia è stata confermata dalla società italiana di Urologia, secondo cui le protesi "sono state commercializzate anche in Italia". - Lo scandalo legato alle protesi di silicone Pip si allarga anche al pubblico maschile. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Le Parisien', che cita ex dipendenti, l'azienda avrebbe prodotto con lo stesso gel industriale, dunque nocivo, protesi di testicoli al silicone e falsi pettorali destinati all'esportazione. La notizia è stata confermata dalla società italiana di Urologia, secondo cui le protesi "sono state commercializzate anche in Italia".

"Quei prodotti sono arrivati anche da noi, ma a oggi è difficile dire quando, dove e come. Per questo, sicuramente ci saranno indagini da parte delle autorità sanitarie del nostro Paese", ha spiegato Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia all'Università Federico II di Napoli e segretario generale della Societa' italiana di urologia (Siu).



"Il tumore del testicolo - spiega l'esperto - è il più frequente fra i 20 e i 40 anni. Quindi una fascia d'età giovane, nella quale i pazienti in quasi tutti i casi richiedono la protesi per avere un risultato estetico soddisfacente. Pensiamo a un ragazzo giovane, magari di 25 anni: di certo non è piacevole per lui diventare monorchide".



"Dunque - continua Mirone - si ricorre all'impianto di protesi a silicone pieno. E ci risulta che quelle a marchio Pip siano state commercializzate anche nel nostro Paese, dove c'è un caso di tumore testicolare ogni 100 mila abitanti e l'85% dei malati richiede la protesi. Negli anni '70 la mortalità per questa patologia era del 90%, oggi la percentuale si è invertita al 10%".