Scontri in Siria: 19 civili uccisi

- Non si placa la violenza in Siria, nemmeno dopo l'arrivo degli osservatori internazionali inviati dalla Lega Araba a Damasco. Secondo quanto riferito dagli attivisti delle Commissioni locali di Coordinamento, 19 persone sono state uccise nella repressione messa in atto dalle forze fedeli al presidente Bashar al-Assad. Di queste, 12 sarebbero morte nella provincia orientale di Deir Ezzor.