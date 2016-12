Olanda, arrestato l'ex pilota di F1 Verstappen: ha cercato di investire l'ex fidanzata

foto Ap/Lapresse 16:17 - Pit stop in cella per l'ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen. L'ex guida di Benetton, Steward e Minardi è stato infatti arrestato dalla polizia olandese per aver tentato di investire in macchina la sua ex fidanzata. La ragazza, ferita soltanto lievemente, ha sporto denuncia e ora teme azioni di ritorsione. Non è la prima volta che Verstappen ha problemi con la giustizia. - Pit stop in cella per l'ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen. L'ex guida di Benetton, Steward e Minardi è stato infatti arrestato dalla polizia olandese per aver tentato di investire in macchina la sua ex fidanzata. La ragazza, ferita soltanto lievemente, ha sporto denuncia e ora teme azioni di ritorsione. Non è la prima volta che Verstappen ha problemi con la giustizia.

L'ex pilota olandese, infatti, in passato ha già scontato tre condanne in libertà vigilata sempre per violenza domestica nei confronti della ex moglie, Sophie Kumpen. Attualmente in stato di fermo, secondo quanto riporta il sito "ad.nl", Verstappen dovrà comparire venerdì davanti a un magistrato a Roermond, dove è avvenuto l'incidente, per spiegare quanto è successo.



Stando alle ricostruzioni dei quotidiani locali, il pilota avrebbe deliberatamente investito l'ex fidanzata con la sua auto, provocandole lievi ferite e abrasioni. Subito dopo averla travolta si sarebbe allontanato senza prestarle soccorso, presentandosi poi spontaneamente in una stazione di polizia.



Al momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'ira di Verstappen, ma tra i due da tempo non correva buon sangue. Già a novembre, dopo la fine della loro relazione, la ragazza aveva infatti sporto denuncia contro l'ex fidanzato.