Attentati in Iraq, 21 morti

- Si aggrava di ora in ora il bilancio degli attentati compiuti in alcuni quartieri sciiti di Baghdad. Lo ha riferito il ministero degli Interni iracheno. Due autobombe sono esplose nella zona di Kadhimiyah, uccidendo 12 persone e ferendone 22. In un altro attentato, seguito da due esplosioni nei pressi dell'ospedale dove erano stati condotti i feriti, a Sadr City, sono morte 9 persone e 35 sono rimaste ferite.