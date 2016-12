Mullah Omar: via libera ai negoziati con gli Usa

foto Getty Correlati Il mullah Omar non è più "most wanted" 08:26 - Il mullah Omar ha confermato l'apertura del dialogo di pace tra talebani e Stati Uniti. Lo ha annunciato l'emittente pakistana Geo Tv. La guida spirituale avrebbe posto due condizioni: la liberazione di tutti i prigionieri nel centro di detenzione di Guantanamo Bay e il completo ritiro delle truppe alleate dall'Afghanistan. Di recente il mullah era stato cancellato dalla lista dei terroristi più ricercati dall'Fbi. - Il mullah Omar ha confermato l'apertura del dialogo di pace tra talebani e Stati Uniti. Lo ha annunciato l'emittente pakistana Geo Tv. La guida spirituale avrebbe posto due condizioni: la liberazione di tutti i prigionieri nel centro di detenzione di Guantanamo Bay e il completo ritiro delle truppe alleate dall'Afghanistan. Di recente il mullah era stato cancellato dalla lista dei terroristi più ricercati dall'Fbi.

Sempre secondo la rete televisiva pakistana non ci sarebbero ancora risposte alle due richieste di Omar da parte di Washington.



L'emittente non precisa il modo in cui ha ottenuto l'informazione. Nessuno sa infatti dove si trovi il mullah Omar, anche se gli esperti ritengono che si trovi in territorio pakistano. In ogni caso, questo via libera alle trattative con gli States sembra confermi l'intensa attività diplomatica di Washington. E d'altra parte, risale a poche settimane fa proprio l'intenzione, espressa da fonti ufficiali di Washington, di mettere in libertà alcuni detenuti afghani che si trovano attualmente a Guantanamo.