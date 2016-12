Usa, incriminato piromane tedesco

01:17

- Un tedesco di 24 anni, Harry Burkhart, arrestato lunedì a Hollywood dalla polizia come presunto responsabile di una serie di incendi dolosi che hanno colpito la città durante le vacanze natalizie, è stato incriminato dal procuratore distrettuale di 37 episodi di roghi. Gli incendi erano cominciati venerdì 30 dicembre e avevano colpito soprattutto auto e parcheggi, propagandosi anche ad abitazioni e tenendo la popolazione in ansia per giorni.