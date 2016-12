Ronaldo "cinguetta" su Twitter: "Sono malato, ho contratto la dengue"

foto Twitter 21:14 - Ronaldo ha contratto la dengue a Bahia dove ha trascorso le feste con la famiglia. Lo ha reso noto su Twitter l'ex asso del Brasile precisando che si "sta riprendendo" dalla malattia febbrile acuta. In una foto Ronaldo appare seduto in bermuda in un letto di un'ospedale. "Cercherò di riposare per poter stare meglio" scrive e poi aggiunge "maledetta zanzara". - Ronaldo ha contratto la dengue a Bahia dove ha trascorso le feste con la famiglia. Lo ha reso noto su Twitter l'ex asso del Brasile precisando che si "sta riprendendo" dalla malattia febbrile acuta. In una foto Ronaldo appare seduto in bermuda in un letto di un'ospedale. "Cercherò di riposare per poter stare meglio" scrive e poi aggiunge "maledetta zanzara".

"Buongiorno a chi, come me, ha cominciato l'anno con la dengue", ha scritto su Twitter l'ex numero 9 della Selecao, che ha anche ringraziato i suoi sostenitori per i messaggi di solidarietà ricevuti. "Mi sto riprendendo - ha detto rassicurando i tifosi -. Adesso serviranno cure e riposo per tornare a stare bene il prima possibile".



L'ex fuoriclasse di Inter e Milan è stato colpito dalla dengue mentre si trovava in vacanza a Trancoso, nota località turistica nel sud della Bahia, per passare le feste di fine anno con la famiglia.



La dengue, detta anche febbre "spaccaossa" per i dolori che provoca in tutto il corpo, è una malattia virale piuttosto diffusa in Brasile, dove ogni anno - nella sua forma più grave, la febbre emorragica - causa numerose vittime. Solo nel 2011 ha contagiato oltre 76mila persone.



Lontano dai campi di calcio da quasi un anno, dopo aver vestito da ultimo la maglia del club sanpaolino Corinthians, Ronaldo è recentemente entrato a far parte del Comitato organizzatore locale (Col) dei Mondiali del 2014 in Brasile.