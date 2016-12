Wikipedia non chiude: salvata dagli utenti

foto Dal Web 19:05 - Raccolta di fondi record per l'enciclopedia online gratuita Wikipedia, che ha incassato per il 2012 venti milioni di dollari in donazioni volontarie. Il 16 novembre il sito aveva infatti lanciato una campagna per la sopravvivenza. "La gente si serve di Wikipedia e l'apprezza, per questo continua a donare", ha detto Sue Gardner, direttore esecutivo della fondazione che su Wikimedia ha ringraziato tutti i donatori, più di un milione in tutto il mondo. - Raccolta di fondi record per l'enciclopedia online gratuita Wikipedia, che ha incassato per il 2012 venti milioni di dollari in donazioni volontarie. Il 16 novembre il sito aveva infatti lanciato una campagna per la sopravvivenza. "La gente si serve di Wikipedia e l'apprezza, per questo continua a donare", ha detto Sue Gardner, direttore esecutivo della fondazione che su Wikimedia ha ringraziato tutti i donatori, più di un milione in tutto il mondo.

"Useremo i vostri soldi bene e attentamente", ha poi aggiunto. "Wikipedia è qualcosa di speciale. E' come una biblioteca o un parco pubblico. E' come un tempio per la mente. E' un luogo nel quale tutti noi possiamo andare a pensare, imparare, condividere la nostra conoscenza con gli altri", aveva invece scritto il fondatore Jimmy Wales nel suo appello a novembre per la raccolta dei fondi.



Wikimedia assicura che oltre 470 milioni di persone usano ogni mese i suoi siti, che operano attraverso donazioni e non la pubblicità. Wikimedia comprende anche Wiktionary e Wikibooks. Wikipedia, che celebrerà il 15 gennaio i suoi 11 anni di attività, è certamente la più grande enciclopedia al mondo, con più di 20 milioni di articoli in 282 lingue.