Usa,Bachmann via da presidenziali

16:53

- Michelle Bachmann ha sospeso ufficialmente la sua campagna per la nomination repubblicana alla Casa Bianca. Lo riferisce un alto funzionario del Partito, citato dal National Journal. L'esponente repubblicano, che ha preferito rimanere anonimo, ha riferito che la Bachmann, paladina del movimento dei Tea Party, dopo essere giunta sesta nei caucus in Iowa, con solo il 5% delle preferenze, ha compreso che "non c'era margine per proseguire".