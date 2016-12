Ue: "In Ungheria democrazia o dittatura?"

foto Ap/Lapresse 14:19 - L'Ue si chiede se in Ungheria ci sia "una democrazia o una dittatura". E' questo lo scopo dell'approfondita analisi da parte della Commissione europea delle leggi costituzionali approvate ed entrate in vigore in Ungheria. Il processo, ha spiegato un portavoce di Bruxelles, può portare alla richiesta di multe in Corte di Giustizia. La nuova costituzione ha eliminato il sistema di controlli ed equilibri nato nel 1989, quando cadde il comunismo. - L'Ue si chiede se in Ungheria ci sia "una democrazia o una dittatura". E' questo lo scopo dell'approfondita analisi da parte della Commissione europea delle leggi costituzionali approvate ed entrate in vigore in Ungheria. Il processo, ha spiegato un portavoce di Bruxelles, può portare alla richiesta dimulte in Corte di Giustizia. La nuova costituzione ha eliminato il sistema di controlli ed equilibri nato nel 1989, quando cadde il comunismo.

Nel mirino dell'Ue la riforma della Costituzione approvata nel mese di dicembre del 2011 dal governo del premier conservatore, Viktor Orban. La nuova Carta andrebbe a minare l'indipendenza della Banca centrale ungherese, ma non solo anche libertà di stampa e di religione, i diritti delle donne, l'indipendenza della giustizia, le competenze della Corte costituzionale ed altre questioni, come la legge elettorale.



Ciò sarebbe un inammissibile passo indietro denunciato da gran parte della popolazione e dai partiti di opposizione. Manifestazioni senza precedenti, in una delle quali hanno partecipato almeno 100mila persone, si stanno infatti succedendo dalla fine del 2011, davanti alle sedi del governo, per protestare contro l'esecutivo, formato dal partito "Fidesz".