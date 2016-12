Voto Iowa,vince Romney per 8 voti

08:44

- Mitt Romney è il vincitore dei caucus del partito repubblicano in Iowa, precedendo di soli otto voti la vera sorpresa di questa tornata elettorale, Rick Santorum. In terza posizione si è piazzato Ron Paul, seguito da Newt Gingrich, Rick Perry e Michelle Bachmann. In Iowa si è celebrata la prima tappa delle primarie per designare lo sfidante di Barack Obama per la Casa Bianca.