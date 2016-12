foto Dal Web

09:05

- La parlamentare conservatrice Louise Mensch denuncia il "sessismo" dei politici britannici e le discriminazioni contro di lei a causa della sua bellezza. In un'intervista al settimanale GQ, Mensch ha confessato che "le donne, se sono carine, in politica non sono prese in considerazione". "Il mio messaggio si perde tra il mio aspetto e il mio guardaroba", ha aggiunto la deputata 40enne.