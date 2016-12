Voto Iowa,Romney e Santorum primi

07:33

- Vittoria alla pari per Mitt Romney e Rick Santorum nei caucus repubblicani in Iowa, prima tappa delle primarie per designare lo sfidante di Barack Obama per la Casa Bianca. Con il 99% dei voti scrutinati, l'ex governatore del Massachusetts e l'italo-americano sostenuto dalla destra religiosa sono appaiati con il 25% dei consensi, contro il 21% di Paul.