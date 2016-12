foto Afp 07:44 - Dopo lo - Dopo lo scandalo degli impianti al silicone francesi , nel mirino entrano ora le iniezioni antietà con botulino. E' l'allarme lanciato dagli esperti britannici che chiedono norme più severe per regolamentare il settore. Gli scienziati ricordano come nel Regno vengano venduti 160 tipi diversi di filler (sostanze usate come riempitivi) che possono essere iniettati praticamente da chiunque, esponendo i pazienti a notevoli rischi.

Negli Usa, invece, soltanto sei filler sono stati approvati dalla Food and Drug Administration. Secondo il Times, i funzionari del ministero della Sanità hanno ammesso che la regolamentazione della chirurgia estetica negli ultimi anni non è stata abbastanza rigida. Una revisione ordinata dal governo dopo lo scandalo degli impianti al silicone verrà ora estesa anche al resto del settore.



Centinaia di migliaia di iniezioni antietà vengono praticate ogni anno in Gran Bretagna. Per iniettare filler non è necessaria alcuna preparazione medica: alcune società li vendono online a pazienti che se li possono iniettare da soli, mentre centinaia di estetiste praticano le iniezioni dopo un addestramento di poche ore.



Il botulino è classificato come una medicina e deve essere prescritto da un medico, ma non è obbligatorio che sia un medico ad iniettarlo. La compravendita degli altri filler non e' invece soggetta ad alcun regolamento.



Fazel Fatah, presidente della Baaps, l'associazione britannica dei chirurghi plastici, ha dichiarato: "Alcuni filler sono permanenti e se il paziente sviluppa problemi, questi saranno dunque per la vita. Ci sono centinaia di donne che soffrono di questo tipo di problemi".



Fatah ha inoltre denunciato la mancanza di regolamentazione nel settore privato della chirurgia estetica. Mentre nel settore pubblico i chirurghi plastici devono essersi sottoposti ad un addestramento di circa sei anni, in quello privato chiunque abbia una preparazione medica può praticare operazioni di chirurgia estetica.