foto Ap/Lapresse Correlati Testa a testa alle primarie dell'Iowa 08:58 - L'ex governatore del Massachussets, Mitt Romney, ha vinto con il 24,6% dei voti il caucus dell'Iowa più combattuto della storia. Il testa a testa con l'ex senatore della Pennsylvania, l'italo-americano Rick Santorum, si è chiuso con uno scarto di soli otto voti che decretano il primo risultato delle sfide repubblicane per la corsa alla Casa Bianca. Staccato Ron Paul (21,4%), deludente la performance di Newt Gingrich (13,3%). - L'ex governatore del Massachussets, Mitt Romney, ha vinto con il 24,6% dei voti il caucus dell'Iowa più combattuto della storia. Il testa a testa con l'ex senatore della Pennsylvania, l'italo-americano Rick Santorum, si è chiuso con uno scarto di soli otto voti che decretano il primo risultato delle sfide repubblicane per la corsa alla Casa Bianca. Staccato Ron Paul (21,4%), deludente la performance di Newt Gingrich (13,3%).

Le primarie in Iowa, che designano appena 28 delegati alla convention del Grand Old Party che vengono assegnati solo dopo diversi mesi, più che esprimere un favorito riducono solitamente il numero dei candidati. "Si va avanti!", ha esultato Santorum davanti ai suoi sostenitori. Romney, favorito per vincere le primarie della prossima settimana in New Hampshire, ha riconosciuto il buon risultato di Santorum.



Santorum vincitore morale

Santorum, comunque vada a finire, è già considerato il vincitore morale: in pochi prevedevano un successo così forte. "'E' un sogno che potrebbe diventare realtà: sono sempre stato orgoglioso delle mie origini italiane. A maggior ragione lo sono stasera". Così Rick Santorum, la stella emergente della destra americana, dopo il suo comizio al termine della lunga nottata elettorale. "Con me alla Casa Bianca può arrivare il primo presidente con sangue italiano. Una cosa che mi riempie di orgoglio".



Perry medita il ritiro

L'ex governatore del Texas, Rick Perry, finito quinto, ha detto - mostrandosi ampiamente deluso - che valuterà il da farsi nei prossimi giorni, lasciando intendere che potrebbe anche ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Deluso è apparso anche l'ex speaker della Camera, Newt Gingrich, che pure fino all'ultimo dibattito in Tv sembrava il nuovo vero rivale di Mitt Romney. Sempre determinata, invece, appare la leader dei Tea Party Michelle Bachmann che, nonostante abbia chiuso il voto in Iowa in sesta posizione, ha affermato: "Nel 2012 alla Casa Bianca ci sarà un'altra Michelle".