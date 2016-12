Usa pronti a liberare capi talebani

23:04

- Gli Stati Uniti sono disposti a liberare alcuni dei capi talebani prigionieri a Guantanmo dopo che gli ex studenti coranici hanno accettato di aprire una rappresentanza in Qatar per far partire negoziati di pace con il governo di Hamid Karzai. Lo rivela il britannico Guardian citando fonti vicine ai colloqui. Tra i prigionieri da liberare figurerebbero Mullah Khair Khowa, ex ministro dell'Interno, e Noorullah Noori, ex governatore afghano.