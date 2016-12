Usa: Siria non rispetta impegni

19:44

- Il governo di Damasco non ha rispettato gli impegni presi nove mesi fa con la Lega araba. Lo ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Victoria Nuland, ribadendo la "seria preoccupazione" degli Usa sul proseguire della repressione siriana. "Le violenze - ha ricordato il portavoce per citare un esempio - non si sono fermate".