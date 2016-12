Egitto, il reggiseno blu simbolo delle proteste

17:24

- Le immagini della giovane manifestante egiziana picchiata e spogliata dalla polizia hanno fatto il giro del mondo. Non solo per la drammaticità di quei momenti ma perché, come nota il "Washington Post", la donna indossava, sotto il tipico abaya, un reggiseno blu. Quel semplice capo di biancheria diventa il simbolo del potere femminile che, nonostante gli sforzi dei regimi, non può essere calpestato.