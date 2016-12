M. O., ripresi i negoziati di pace

16:32

- Sono iniziati, nella capitale della Giordania, i colloqui tra il premier giordano, l'inviato dell'Inghilterra, degli Usa, dell'Ue, dell'Onu e della Russia per far ripartire il negoziato di pace in Medio Oriente. All'incontro si aggiungeranno anche Israele e Palestina nel primo faccia a faccia ufficiale, dopo che i palestinesi si ritirarono dai negoziati nel 2010 di fronte al rifiuto di Tel Aviv di congelare le costruzioni negli insediamenti.