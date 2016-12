Siria, Sarkozy: "Assad lasci"

12:53

- La comunità internazionale torna a criticare duramente il presidente siriano Bashar al-Assad. "Deve lasciare il potere, i suoi massacri provocano disgusto", ha detto a Parigi il presidente francese, Nicolas Sarkozy. In Siria, intanto, sarebbero pronte ad attraccare alcune navi da guerra della flotta russa. La visita, precisa tuttavia Mosca, "era programmata da tempo e non è legata in alcun modo agli avvenimenti nel Paese".