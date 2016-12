Usa: primarie Iowa, avanza Rick Santorum

foto Ap/Lapresse 00:29 - E' in avanzata nei sondaggi delle primarie del Partito repubblicano nello Iowa, Rick Santorum, ex parlamentare della Pennsylvania ultracristiano di origini italiane. Se la coppia di testa è composta da Mitt Romney e da Ron Paul, il "terzo incomodo" guadagna quota fino ad arrivare a sorpresa al 15%. E al fianco di Santorum si schiera Rupert Murdoch, che fa apertamente il tifo per lui. - E' in avanzata nei sondaggi delle primarie del Partito repubblicano nello Iowa, Rick Santorum, ex parlamentare della Pennsylvania ultracristiano di origini italiane. Se la coppia di testa è composta da Mitt Romney e da Ron Paul, il "terzo incomodo" guadagna quota fino ad arrivare a sorpresa al 15%. E al fianco di Santorum si schiera Rupert Murdoch, che fa apertamente il tifo per lui.

In testa c'è sempre l'ex governatore del Massachusetts Mitt Romney (24%), seguito dal texano Ron Paul (22%).



Dopo il suo esordio su Twitter dunque, il controverso tycoon australiano irrompe sul voto in Iowa, "cinguettando" il suo appoggio nei confronti del candidato 53enne che sta vivendo in queste ore un balzo nei sondaggi, arrivando a insidiare la coppia di testa. "E' bello - scrive il magnate - vedere Santorum rimontare in Iowa. In tutti i dibattiti ha mostrato di avere principi, di essere coerente e umile come nessuno".



Il balzo in avanti di Santorum viene illustrato sul quotidiano "Des Moines Register", effettuato nel fine settimana. Romney, che risulta al 24%, aveva ottenuto il 25% al caucus dello Iowa nel 2008, finendo secondo dietro l'ex governatore dell'Arkansas, Mike Huckabee, che lo aveva distanziato di nove punti. In ogni caso, quello stesso 25% potrebbe questa volta bastare a Romney, dal momento che i suoi avversari puntano tutti sullo stesso elettorato evangelico e superconservatore che premiò Huckabee.