Germania, paura vicino a Bonn per il risveglio dell'enorme vulcano di Laacher See

foto Ap/Lapresse 08:45 - Sale la preoccupazione in mezza Europa per il possibile risveglio dell'enorme vulcano di Laacher See, nei pressi di Bonn, in Germania. A lanciare l'allarme sono stati gli esperti dopo una serie di segnali, tra cui uno sciame sismico che si è abbattuto sulla zona negli ultimi mesi, che potrebbe preannunciare un'eruzione. Se così fosse, anche il Nord dell'Italia potrebbe essere coperto dalle ceneri. - Sale la preoccupazione in mezza Europa per il possibile risveglio dell'enorme vulcano di Laacher See, nei pressi di Bonn, in Germania. A lanciare l'allarme sono stati gli esperti dopo una serie di segnali, tra cui uno sciame sismico che si è abbattuto sulla zona negli ultimi mesi, che potrebbe preannunciare un'eruzione. Se così fosse, anche il Nord dell'Italia potrebbe essere coperto dalle ceneri.

Nascosto sotto il tranquillo lago di Laacher See, il vulcano erutta ogni 10/12mila anni e, calcolando che l'ultima colata risale a 12.900 anni fa, l'ipotesi non sembra così remota. Le conseguenze potrebbero essere devastanti, con imponenti evacuazioni di massa e un sensibile raffreddamento globale innescato dall'oscuramento del sole per la nube di cenere. Gli effetti potrebbero farsi sentire anche all'estero, a Parigi, Londra e su tutta l'Italia settentrionale.



Secondo gli studiosi il vulcano potrebbe espellere miliari di tonnellate di magma, con una potenza simile a quella del vulcano Pinabuto, nelle Filippine, che nel 1991 segnò la più potente eruzione del ventesimo secolo.