Più cara la maratona di New York

- Quest'anno costerà di più correre la maratona di New York: le tariffe per i partecipanti saranno più salate perché la polizia ha chiesto un contributo maggiore per garantire la sicurezza. I membri del New York Road Runners pagheranno 216 dollari (contro i 156 dollari del 2011), gli statunitensi non membri 255 dollari (erano 196) e gli stranieri 347 dollari contro i 281 dollari del 2011.