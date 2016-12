Marea nera, Bp chiede i danni ad Halliburton

foto Ap/Lapresse 09:13 - Per la marea nera causata dall'esplosione di una piattaforma BP nel Golfo del Messico nel 2010, la società petrolifera ha chiesto un pagamento di 20 miliardi di dollari all'americana Halliburton per recuperare "i costi e le spese che le sono stati imputati per la pulizia della marea nera". A dicembre BP ha accusato Halliburton di aver distrutto prove legate ai test condotti sul cemento usato dalla società Usa per costruire la piattaforma. - Per la marea nera causata dall'esplosione di una piattaforma BP nel Golfo del Messico nel 2010, la società petrolifera ha chiesto un pagamento di 20 miliardi di dollari all'americana Halliburton per recuperare "i costi e le spese che le sono stati imputati per la pulizia della marea nera". A dicembre BP ha accusato Halliburton di aver distrutto prove legate ai test condotti sul cemento usato dalla società Usa per costruire la piattaforma.

L'agenzia Bloomberg parla della richiesta del colosso britannico citando un documento firmato dal legale di Bp, Don Haycraft. L'accusa contro Halliburton sarebbe legata dunque alla distruzione di prove collegate ai test condotti sul cemento utilizzato dalla stessa Halliburton per costruire la piattaforma che fu all'origine della terribile marea nera.



La British Petroleum ha dovuto sborsare 21 miliardi di dollari per i danni dovuti alla marea nera. Ma adesso punta il dito contro Halliburton. E pretende che paghi per le sue responsabilità.