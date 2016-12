Colombia, esplosione in una miniera

01:56

- Almeno tre minatori sono morti a causa di un'esplosione avvenuta all'interno di un giacimento aurifero illegale nei pressi di Puerto Berrio, in Colombia. Lo hanno reso noto le autorità locali, precisando che non è stato ancora possibile accertare il numero delle persone che, in quel momento, lavoravano nell'impianto. Nel corso del 2011, a causa di incidenti avvenuti nelle miniere della Colombia, vi sono stati almeno 45 morti.